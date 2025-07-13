Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde virajı alamayan bir otomobil refüje çarparak kaza yaptı. Sürücü Emrah T. yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde virajı alamayan otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı.

Serik ilçesi Karadayı - Boğazkent yolunda meydana gelen kazada Emrah T.'un kullandığı 07 BDS 398 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Emrah T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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