Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Serik ilçesinde virajı alamayan otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı.

Serik ilçesi Karadayı - Boğazkent yolunda meydana gelen kazada Emrah T.'un kullandığı 07 BDS 398 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Emrah T. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA