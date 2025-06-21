Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Akseki TOKİ konutları önünde bulunan Kırcaboyu'nda meydana geldi. Nihat K. idaresindeki 07 NKP 67 plakalı otomobil, Akseki şehir merkezine giderken aynı yönde seyreden kamyonun tekerlerine çarpıp savrularak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü kazada yaralanırken araç kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından ise tetkiklerinin yapılabilmesi için ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildiği, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA