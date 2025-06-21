Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazası: Sürücü Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, otomobilin bir kamyona çarpması sonucu gerçekleşti.

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Akseki TOKİ konutları önünde bulunan Kırcaboyu'nda meydana geldi. Nihat K. idaresindeki 07 NKP 67 plakalı otomobil, Akseki şehir merkezine giderken aynı yönde seyreden kamyonun tekerlerine çarpıp savrularak orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Sürücü kazada yaralanırken araç kullanılmaz hale geldi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya kaza yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Akseki Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tedavisinin ardından ise tetkiklerinin yapılabilmesi için ambulans ile Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildiği, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Hasan Can Kaya, Acun Ilıcalı ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Hasan Can, Acun ile yollarını ayırıyor! Nedeni ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Sakarya'da halk plajında İHA bulundu

Sahile bu kez balık vurmadı! Panik içinde ekiplere haber verdiler
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Çağatay Ulusoy'a ikinci vatandaşlık Bulgaristan'dan

Çağatay Ulusoy'dan sürpriz hamle! Komşu ülkenin vatandaşlığını aldı
Fenerbahçe'de neler oluyor! Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor

Taraftar transfer beklerken takımın yıldızı da ayrılıyor
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde

250'den fazla şubesi olan ünlü döner zinciri iflasın eşiğinde
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.