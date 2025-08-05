Antalya'da Trafik Kazası: Şans Eseri Yaralanan Yok

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin kavşak sisteminde çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde meydana gelen trafik kazasında, Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Gülenay Y.'nin kullandığı 07 EYT 86 plakalı otomobil ile 4082 Sokak'tan gelen Rafet Ş.'nin kullandığı 07 CDT 027 plakalı araç kavşak sisteminde çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan 07 EYT 86 plakalı otomobil, refüjde bulunan trafik tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazada şans eseri kimsenin burnu bile kanamadı. - ANTALYA