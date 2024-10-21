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Antalya'da Trafik Kazası: Refüje Çıkan Otomobil Ağaçları Devrip Aydınlatma Direğine Çarptı

Antalya'da Trafik Kazası: Refüje Çıkan Otomobil Ağaçları Devrip Aydınlatma Direğine Çarptı
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Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil refüje çıkarak ağaçları devirdi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil sürücüsü, yoldan refüje çıktığı sırada ağaçları devirdi, aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Serik ilçesi Orta Mahalle Belek turizm merkezi yolunda sabah saatlerinde meydana geldi.

Mehmet Çoban'ın kullandığı 46 AEG 549 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle yoldan çıktı. Araç sürücüsü, yoldan ayrılmasının ardından orta refüjde bulunan 2 ağaca çarptıktan sonra aydınlatma direğine çarparak durdu. Olayda araçta yolcu olarak bulunan Mutlu Çoban yaralanırken, sürücü Çoban ise kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı Mutlu Çoban'ı yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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