Antalya'da trafik kazası: Otomobil bahçe duvarına çarptı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, kaza yapan otomobillerden bir tanesi bahçe duvarını aştığı evin merdivenlerine çarparak durabildi.

Kaza, Örnek Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Alparslan Türkeş Bulvarı istikametinden gelip Külliye Camii istikametine seyir halindeki Şevket Ünal'ın kullandığı 07 LIF 06 plakalı otomobile, 1525 Sokak Şükrü Sözen Köprüsü istikametinden gelip 1520 Sokak istikametine gitmekte olan Ahmet Doğan'ın kullandığı 01 PL 781 plakalı otomobilin yandan çarptı. Kazada, çarpmanın şiddetiyle yoldan çıkarak yol kenarında bulunan apartmanın bahçesine giren ve merdivenlere çarparak durabilen 07 LIF 06 plakalı otomobil sürücüsü Şevket Ünal yaralandı. Yaralı sürücü 112 Sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA