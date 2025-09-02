Antalya'da Trafik Kazası: Motosikletli Ağır Yaralandı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Beyobası Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahyalar Mahalesi istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Z.M.B. idaresindeki 07 HSB 96 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten asfalt zemine düşüp sürüklenen S.K. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan S.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolleri yapılan yaralı, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - ANTALYA