Haberler

Antalya'da Trafik Kazası: Motosikletli Ağır Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazası: Motosikletli Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazipaşa'da yol çalışması nedeniyle tek şeritte gerçekleşen trafik kazasında bir motosikletli ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yol çalışması nedeniyle trafiğin tek şeritten sağlandığı yolda otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Beyobası Mahallesi D-400 Karayolu üzerindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kahyalar Mahalesi istikametinden Gazipaşa istikametine seyir halinde olan Z.M.B. idaresindeki 07 HSB 96 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan S.K. idaresindeki motosikletle çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten asfalt zemine düşüp sürüklenen S.K. ağır yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan S.K., sağlık ekipleri tarafından ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada kontrolleri yapılan yaralı, ileri tetkik ve tedavisi için Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Astıyla yaşadığı gönül ilişkisi Nestle'nin CEO'sunun başını yaktı

Gizli ilişkisi çikolata devinin CEO'sunun başını yaktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay

Takımdan yollanan Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.