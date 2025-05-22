Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Antalya'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı
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Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü, hastaneye kaldırıldı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.

Manavgat ilçesi Yukarı Hisar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 7007. Sokak'tan Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Mustafa S.'nin kullandığı 07 LRC 15 plakalı hafif ticari araç, Şevket Ü.'nün kullandığı 07 BVT 123 plakalı motosiklete çarptı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şevket Ü., ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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