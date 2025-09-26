Antalya'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde kavşak sisteminde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ortalık savaş alanına dönerken araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza ; Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi Titreyengöl Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı'na çıkan Muhammed E.'nin kullandığı 07 ANE 504 plakalı otomobil ile D-400 Devlet Karayolu istikametine seyir halindeki Serkan K.'nın kullandığı 67 AFN 546 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonrası cadde savaş alanına dönerken, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan ve otomobil sürücüleri Serkan K. ve Muhammed E. ile 07 ANE 504 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Fazilet E., Fatma B., Sabriye Y. ve Ömer A. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Manavgat'ta bulunan çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - ANTALYA