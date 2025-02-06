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Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı ve Yardım Eli

Antalya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı ve Yardım Eli
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri, kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü üşümemesi için battaniyeye sardı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri kazada yaralanan motosiklet sürücüsünü üşümemesi için battaniyeye sardı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Uluç Mahallesi Çamlık Caddesi ile 1144 sokak kesişiminde bulunan kavşak sisteminde meydana geldi. Çamlık Caddesinden seyir halindeki Hande A. idaresinde ki 07 VDS 70 plakalı Peugeot marka otomobil, 1144 Sokak istikametine gitmekte olan Gülsüm K. yönetimindeki 07 BPB 303 plakalı Audi marka araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savrulurken, 07 BPB 303 araç o sırada sokak kesişiminde karşıya geçmek için bekleyen Hüseyin S.'nin kullandığı 07 BGK 883 plakalı motosiklete çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada karşıya geçmek için beklerken yaralanan motosiklet sürücüsü Hüseyin S. havanın soğuk olması nedeniyle üşümemesi için itfaiye ekipleri tarafından getirilen battaniye ile sarıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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