Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Antalya'da midibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Güncelleme:
Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile midibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile şehir içi ulaşım yapan midibüs çarpıştı. Şiddetli çarpışmanın ardından midibüs yan yattı, kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Belek-Kadriye karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki Recep M. idaresindeki 07 YKD 69 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ali K. idaresindeki 07 YGC 40 plakalı şehir içi ulaşım yapan midibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle midibüs yan yatarken, kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Kazada midibüs sürücüsü Ali K., midibüste yolcu olarak bulunan Halime Ü. ile otomobil sürücüsü Recep M. yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Serik'teki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapanırken, ekiplerin çalışmasının ardından kontrollü olarak yeniden ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
