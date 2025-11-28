Antalya'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.30 sıralarında Serik ilçesi Akçaalan Mahallesi Tuzlaburun Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 07 YRU 04 plakalı otomobil ile H.T. idaresindeki 07 BGU 326 motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü H.T. ile motosiklette yolcu olarak bulunan F.E.K. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kazaya şahit olan ve aynı yerde daha önce kendisinin de kaza yaptığını söyleyen Ahmet Yalçın, "Buraya kesinlikle sinyalizasyon şart. Daha önce ben de burada kaza yaptım. Görünce elim ayağım titredi" dedi.