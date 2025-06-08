Antalya'da Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 2 Genç Hayatını Kaybetti, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemer yolunda otomobile çarpan motosikletlerin sebep olduğu kazada, 21 ve 18 yaşındaki iki genç olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazada toplamda 4 kişi de yaralandı.

Antalya'da Kemer yolunda sol şeride geçmeye çalışan otomobile, hızla gelen iki motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya-Kemer yolu üzerinde, Büyük Çaltıcak'ı geçtikten sonraki ikinci tünel girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sol şeride geçmeye çalışan otomobile, aynı yönde hızlı şekilde gelen iki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletler ve üzerindeki sürücüler yola savruldu.

Motosikletlerden birinde bulunan M.K. (21) ve E.E. (18) olay yerinde hayatını kaybetti. Diğer motosiklette bulunan M.Ö.D. (20) ve E.E. (18) ile otomobilde bulunan S.A. (33) ve S.A. (23) kazada yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen iki gencin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kaza sonrası araç kamerasına yansıyan görüntülerde yola savrulan motosikletler ve yerde yatan yaralıların görüntüsü kazanın şiddetini gözler önüne serdi. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, otomobil sürücüsü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük

Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
Ukrayna teslim almaya gelmedi, binlerce askerin cesedi tırlarda kaldı

Savaşın acı yüzü! Binlerce ceset soğutuculu tırlarda bekletiliyor
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı

Öcalan'a bayram ziyareti! 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Bakan Tunç'tan Ferdi Zeyrek açıklaması: 2 kişinin şüpheli sıfatıyla ifadeleri alındı

Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar
Fransa, UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü oldu

UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncü belli oldu
Cezaevinden çıkan MasterChef'in olay ismi Murat Özdemir son halini paylaştı

Cezaevinden çıkan MasterChef yarışmacısının son hali ortaya çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 yıl önce öldürülen 12 yaşındaki Kerem'in son görüntüleri: Camdan bir şey gördü, kaçtı ve öldürüldü

12 yaşındaki Kerem'i kim öldürdü? Son görüntüleri ortaya çıktı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Bayram kana bulandı! Akraba iki aile arasında silahlar çekildi

Akraba iki aile arasında kavga! Silahlar çekildi, ölü ve yaralılar var
Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi

Dev bankalar, yılın ikinci yarısı için altın tahminlerini güncelledi
Perihan Savaş'tan yıllar sonra gelen sürpriz! Bahçeye girdi, kirazları dalından yedi

Yeşilçam'ın efsanesi tarlaya girdi, hasadı başlattı
Cenaze işlemleri için para isteyen gassal tutuklandı

Gassalın yaptığı kurnazlık pahalıya patladı
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak

Baba Vanga'dan ürperten kehanet: İnsanlarla ilk kez tanışacaklar
Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter

Köylüler ayaklandı: Hayvancılık biter
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.