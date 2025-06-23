Antalya'da Trafik Kazası: 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Antalya'da Trafik Kazası: 19 Yaşındaki Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti
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Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Oğuzhan Durukan hayatını kaybetti, 2 kişi ise ağır yaralandı. Kaza, otoyolda otomobilin motosikletle çarpışması sonucunda gerçekleşti.

Antalya'nın Aksu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 19 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Perge Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hakkı Ö. idaresindeki 15 ABM 758 plakalı otomobil ile Oğuzhan Durukan (19) yönetimindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Oğuzhan Durukan olay yerinde hayatını kaybetti.

Motosiklette yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Mustafa Ö. ile otomobilde yolcu konumundaki Hüseyin T. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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