Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Antalya'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Hava Akgün yönetimindeki otomobil, kavşakta kamyonetle çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Antalya'da kavşakte iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Korkuteli ilçesi Korkuteli-Bucak karayolu Garip Mahallesi yolunda meydana geldi. Hava Akgün (68) idaresindeki 07 GKA 10 plakalı otomobil, kavşakta Harun D.'nin (55) kullandığı 32 AFN 216 plakalı kamyonetle çarpıştı. Kazada sürücü Havva Akgün yaşamını yitirirken, kamyonet sürücüsü Harun Dündar ve araçta bulunan Muammer A. ile Ali K. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılar hastanede ayakta tedavi edilirken, araç içinde yaşamını yitiren Havva Akgün'ün cansız bedeni otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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