Antalya'da tır ve kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Antalya'da tır ve kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Antalya'da tır ve kamyon çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde tır ve kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Kaza, Korkuteli-Bucak yolunun 12. kilometresinde meydana geldi. Plakası henüz öğrenilemeyen tır ve kamyonun çarpışması sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Yaralı için hava ambulansının gelmesi beklenirken, ekiplerin olay yerindeki incelemesi sürüyor. İhlas Haber Ajansı / Adem Durmaz - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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