Antalya'da termometreler 41 dereceyi gösterdi, hissedilen sıcaklık bunalttı

Antalya'da artan hava sıcaklıkları etkisini göstermeye devam ederken termometreler 41 dereceyi gösterdi. Kentte nemin de etkisiyle hissedilen hava sıcaklığı ise yaklaşık 45 derece oldu.

Turizm kenti Antalya'da haziran ayının sonları ile birlikte sıcak hava dalgasını etkisini arttırmaya devam ederken termometreler 41 dereceyi gösterdi. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 38 derece, nem oranı ise yüzde 50 olarak ölçüldü. Deniz suyu sıcaklığının 29 derece olduğu Konyaaltı Sahili'nde ise yoğunluk yaşandı. Antalya sıcağından bunalan vatandaşlar ve yabancı turistlerin Konyaaltı Sahilinde yüzmeyi tercih ederken, kimileri ise yanlarında getirdikleri kamp sandalyeleri ile gölgelik alanlarda oturmayı tercih etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı