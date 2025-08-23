Antalya'da Tartışma Kanlı Bitti: 2 Ölü

Antalya'da pastanede çalışan genç kadını ziyaret eden arkadaşıyla yaşadığı tartışma sonucu çalışan ve arkadaşını öldürüp, aynı tabancayla intihar eden oda başkanının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Antalya'nın Kepez ilçesi Yeni Mahalle'de dün akşam Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, kendine ait pastanede çalışan Elif Kılıç'ı (32) ziyaret eden arkadaşı Hasan Fırat (30) ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yanında bulunan tabancasıyla Elif Kılıç ve Hasan Fırat'ı vurmuştu. Kılıç ve Fırat ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralı olarak kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybederken, Kerim Üre olay sonrası Habipler Mahallesi'nde aracı içinde aynı tabancayla kendini vurarak intihar etmişti. Kerim Üre'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - ANTALYA