Antalya'da durdurulan araçtan tarihi Kur'an-ı Kerim ve tarihi eser çıktı

Antalya'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 adet Kur'an-ı Kerim ve 18 adet tarihi eser yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda kültürel mirasın korunmasına yönelik tarihi eser kaçakçılığına karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.T., M.K. ve V.K. isimli şüpheli şahısların kullandığı aracı durduran jandarma ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada 3 adet tarihi Kur'an-ı Kerim ile 18 adet tarihi obje ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak adli soruşturma başlattı. - ANTALYA