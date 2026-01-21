Haberler

Antalya'da durdurulan araçtan tarihi Kur'an-ı Kerim ve tarihi eser çıktı

Antalya'da durdurulan araçtan tarihi Kur'an-ı Kerim ve tarihi eser çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da jandarma ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda 3 adet Kur'an-ı Kerim ve 18 tarihi eser ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Antalya'da jandarma ekiplerinin tarihi eser kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 adet Kur'an-ı Kerim ve 18 adet tarihi eser yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda kültürel mirasın korunmasına yönelik tarihi eser kaçakçılığına karşı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Y.T., M.K. ve V.K. isimli şüpheli şahısların kullandığı aracı durduran jandarma ekipleri araç içerisinde yaptığı aramada 3 adet tarihi Kur'an-ı Kerim ile 18 adet tarihi obje ele geçirildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili olarak adli soruşturma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'ın uçağında panik anları! Tedbir amacıyla ABD'ye geri döndü

Davos'a gitmek için havalanan Trump'ın uçağında panik anları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Belediyeye yeni operasyon! 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Bu akşam tarih yazabilir
'Hapse giren adamdan sanatçı olmaz' demişti! Deniz Seki'den Bayhan'a sürpriz bir teklif var

"Hapse giren adamdan sanatçı olmaz" demişti! Bayhan'a bir teklifi var
Zeynep Sönmez, Avustralya Açık'ta 3. turda

Helal olsun sana! Zeynep Sönmez'den tarihi başarı
Bayrampaşa Belediyesi'ne yeni operasyon

Belediyeye yeni operasyon! 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi
Narlıdere Kaymakamı'nın ziyareti büyük tartışma yarattı

Kaymakamın ziyareti ilçeyi karıştırdı
Real Madrid taraftarından Vinicus Junior'a protesto

Kriz büyüyor! Fotoğrafı ekrana geldi, tüm stat ıslıkladı