Antalya'da Taksici, Korsan Sürücüyü Tehdit Edip Kayıt Aldı

Antalya'da bir taksici, uygulama üzerinden çağırdığı sürücüyü tehdit edip kamera kaydı aldı. Görüntülerin sosyal medyaya düşmesinin ardından harekete geçen polis, korsan taksiciyi bulup aracını 60 gün trafikten men ederken, tehdit eden diğer taksici, arkadaşı ve kamera kaydı yapan kişiyi gözaltına aldı. Taksici ve arkadaşına ayrıca, uygulama üzerinden korsan taksi kullanmaktan para cezası uygulandı.

Antalya'da K.A. isimli bir taksici, bir uygulama üzerinden çağırdığı ve korsan taksicilik yaptığı tespit edilen H.A. isimli şahıs otomobiline binip tehdit etti ve konuşmaları kayıt altına aldı. K.A., "Ben Fabrikalar Mahallesi'nde taksiciyim. Seni benim mahallemde bir daha görürsem yaş, baş, dayı dede, amca tanımam" dedi.

Yaşlı sürücünün, "Beni bir daha buralarda görmezsiniz" sözü üzerine, "Plakanı aldım kafama yazdım seni yolda yolakta görürüm denk düşeriz, arabanda bir tane müşteri görürsem içeri de girsem dayı bu son uyarım benim bölgemde bir daha neresi olursa olsun, benim ekmeğimi kimse alamaz Allah'tan başka, bu iş çok büyüyecek" deyip otomobilden indi.

Görüntülerin yayınlanması üzerine harekete geçen polis, otomobil içerisinde tehdit içerikli konuşmalar yapan şahsın K.A., korsan taksicilik yapan şahsın H.A., olay esnasında arka koltukta oturan üçüncü şahsın Ü.A.T. isimli şahıs olduğu tespit etti. Bahse konu araç ekipler tarafından Güneş Mahallesi Mehmet Atay Caddesi üzerinden alınırken, H.A., bir uygulama üzerinden 2 aydır korsan taksi faaliyetini yürüttüğünü ve videodaki görüntülerin bugün Fabrikalar Mahallesi'nde gerçekleştiğini, 93 TL karşılığında uygulama üzerinden anlaştıklarını söyledi. H.A.'ya 2918 sayılı KTK'nın EK2/3-a maddesince cezai işlem uygulanırken, araç 60 gün süre ile trafikten men edildi. Ayrıca aracı çağıran Ü.A.T. ve K.A. isimli şahıslara da aynı kanunun EK2/6 (Korsan taksi faaliyeti gösteren araçlardan taşımacılık hizmeti almak) maddesinden cezai işlem uygulandı.

Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine K.A., Ü.A.T. ve görüntü kaydını alan Ş.C. gözaltına alınarak adli tahkikat başlatıldı. - ANTALYA