İstanbul'da 143 adrese baskın! 106 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 143 adrese baskın! Onlarca gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi

"Heybedeki büyük turplar daha dökülmedi"
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...
CHP'den Erdoğan'a 'Turpun büyüğü dökülmedi' yanıtı

Erdoğan'ın sözlerine CHP'den yanıt gecikmedi: Anlıyoruz ki...

Antalya'da Suç Örgütü Lideri M.Z. Yakalandı

Antalya'da Suç Örgütü Lideri M.Z. Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkında 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullanan suç örgütü lideri M.Z., JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.

Antalya'da hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen suç örgütü lideri M.Z., Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, JASAT ekipleri tarafından yapılan incelemelerde M.Z.'nin sahte kimlik kullandığı belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.

Adli işlemleri tamamlanan M.Z., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title