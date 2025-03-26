Antalya'da Suç Örgütü Lideri M.Z. Yakalandı
Hakkında 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullanan suç örgütü lideri M.Z., JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da hakkında 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve sahte kimlik kullandığı tespit edilen suç örgütü lideri M.Z., Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ) ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, JASAT ekipleri tarafından yapılan incelemelerde M.Z.'nin sahte kimlik kullandığı belirlendi. Hakkında kesinleşmiş 11 yıl 2 ay hapis cezası bulunan şüpheli, düzenlenen operasyon sonucu gözaltına alındı.
Adli işlemleri tamamlanan M.Z., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa