Antalya’da sosyal medyada suç örgütünün propagandasını yapan 2 şüpheli yakalandı

Antalya'da sosyal medya platformlarında suç ve suçluyu öven, örgüt propagandası yapan, tehdit ve silah içerikli paylaşımlarda bulunduğu iddia edilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyonda 2 kişi yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalarda sosyal medya üzerinden suç örgütü propagandası yaptığı iddia edilen M.T., E.Ş.K. Y.A. ve B.Y. adlı 4 şüpheliye ait kent merkezindeki iki adres ile Alanya ve Kumluca ilçelerindeki birer adreste eş zamanlı arama yapıldı. Operasyonda M.T. ile E.Ş.K. yakalanırken, şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu. Adreslerde yapılan aramalarda herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. Y.A. ile B.Y. ise henüz yakalanamadı.

Şüphelilerden M.T.'nin kasten yaralama ve mala zarar verme, Y.A.'nın tehdit, B.Y.'nin ise kasten yaralama, tehdit, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve hırsızlık suçlarından kaydının bulunduğu, E.Ş.K.'nin suç kaydının olmadığı belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı