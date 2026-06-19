Antalya'da 72 saatte 214 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da son 72 saatte çeşitli suçlardan aranan 214 kişi yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik son 72 saatte kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez ve ilçelerde yürütülen operasyonlarda, hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası bulunan 19 kişi ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 38 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 214 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı