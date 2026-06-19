Haberler

Antalya'da 72 saatte 214 aranan şahıs yakalandı

Antalya'da 72 saatte 214 aranan şahıs yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da jandarma ekipleri tarafından son 72 saatte düzenlenen operasyonlarda, çeşitli suçlardan aranan 214 kişi yakalandı. Aralarında 10 yıl ve üzeri hapis cezası bulunanların da olduğu şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Antalya'da son 72 saatte çeşitli suçlardan aranan 214 kişi yakalandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), aranan şahısların yakalanmasına yönelik son 72 saatte kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde merkez ve ilçelerde yürütülen operasyonlarda, hakkında 10 yıl ve üzeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi, 5 ila 10 yıl arasında hapis cezası bulunan 19 kişi ve 5 yıla kadar hapis cezası bulunan 38 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan toplam 214 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığının suç ve suçlularla mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail ve Hizbullah ateşkeste anlaştı

Gözler ABD ve İran'a çevrilmişken İsrail'den sürpriz ateşkes

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Paraguay'dan Türkiye maçı öncesi açıklama: Bizim için de Türkiye için de hayati

''Türkiye için de hayati'' diyerek uyardı
Halkalı-İstanbul Havalimanı metro hattı hizmete açıldı! 31 Temmuz'a kadar ücretsiz olacak

Türkiye'nin en uzunu ve en hızlısı! Erdoğan açtı, 43 gün ücretsiz
Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Son hedefleri İYİ Parti Milletvekili Kocamaz oldu! 10 kilogram altın, 2 milyon 375 bin lira, 68 bin dolar...

İYİ Parti vekil ağa takıldı! 10 kilogram altın, milyonlarca lira gitti
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha! Temsilcisi İstanbul'a geldi
3 yıldır böylesi görülmedi! Konut satışlarında sert düşüş

3 yıldır böylesi görülmedi! Satışlarda sert düşüş