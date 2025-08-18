Antalya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'da Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kızılarık Mahallesi'nde, ikamet ettiği apartmanın önünde silahlı saldırıya uğrayan 30 yaşındaki Derviş Ç. ağır yaralandı. Olayın ardından motosikletle kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışmalarına başladı.

Antalya'da oturduğu apartmanın önünde kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğrayan şahıs ağır yaralandı. Polis ekipleri olay sonrası motosiklet ile kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi 2738 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir apartmanda oturan Derviş Ç. (30) ikamet ettiği apartmana girmek üzereyken kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırına uğradı. Silah sesleri üzerine aşağıya inen Derviş Ç'nin yakınları genci apartman girişinde kan içerisinde bulurken, kimliği belirsiz bir şahsın bölgeden motosikletle hızla uzaklaştığını gördü. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Derviş Ç. yakınları tarafından kendi imkanlarıyla özel bir hastaneye kaldırılırken, olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine verilen adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Daha öncede saldırıya uğramış

Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken, olay sonrası motosikletle kaçan kimliği belirsiz şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin apartman girişinde ve sokak üzerinde yaptığı çalışmalarda çok sayıda boş kovana rastlandı. Derviş Ç. kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgi incelemesi sürüyor. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi İZBAN'dan geldi

Memurlar bugün iş bırakıyor! İlk iptal haberi geldi
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar

Türkiye'nin yanı başında gerilim tavan! 50 bin asker sevk edildi
Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü devrildi: 3 ölü 20 yaralı

İstanbul'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kartal'da dizi oyuncusu İbrahim Yıldız, devrilen ağacın altında kaldı! Durumu ağır

Dizi oyuncusu devrilen ağacın altında kaldı! Ölüm kalım savaşı veriyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çanakkale yanıyor! Tarihi Alan kapatıldı, tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi

Şehir saatlerdir yanıyor! Tahliye edilen köy sayısı 7'ye yükseldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.