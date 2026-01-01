Antalya'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 1 yaralı

Antalya'nın Serik ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin başka bir otomobilden silahla 6 el ateş açtığı otomobilin sürücüsü yaralandı.

Olay, Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, aracıyla seyir halinde olan Hüseyin G'yi, takip eden bir araçtan kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 6 el ateş açıldı. Silahlı saldırının yapıldığı araç olay yerinden kaçarken, Hüseyin G. ise yaralandı. Olay sonrası ihbar üzerine bölgeye 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Hüseyin G, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile sonra hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme başlatırken, kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ANTALYA