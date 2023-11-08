Antalya'da silahlı şahıs polis tarafından evden çıkarıldı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, komşularının şikayeti üzerine gelen polise kapıyı açmayan silahlı şahıs, özel harekat ekiplerince evden çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde Yüksekalan Mahallesi 488 Sokak'taki evde yaşayan R.K'nin (52) gürültü yaptığı ve çevreye rahatsızlık verdiği yönünde komşularınca ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekiplerini gören şahıs, elindeki silahla evinin balkonuna çıktı.

Polis ekipleri uzun süre R.K'yi ikna etmeye çalıştı.

Şahsın kapıyı açmaması nedeniyle bölgeye özel harekat polisleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık bir saat süren ikna çalışmasının ardından evden çıkarılan R.K. polis merkezine götürüldü.