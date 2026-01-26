Haberler

Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Antalya'da durdurulan araçtan 45 adet ruhsatsız tabanca çıktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan operasyonda, silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere ait bir araçta 45 ruhsatsız tabanca ve 45 şarjör ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı, adli tahkikat sürüyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde silah ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyonda 45 adet ruhsatsız tabanca ve 45 şarjör ele geçirildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Serik Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda silah kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan takip ve araştırmalar sonucunda, Serik ilçesinde ateşli silahlarla işlenen bazı olaylarda kullanılan tabancaların ticaretini yaptığı belirlenen bir şüpheliye ait araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 45 adet Glock marka 9 mm ruhsatsız tabanca ile 45 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili adli tahkikatın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu

İmamoğlu ile yasak aşk yaşadı mı? Günler sonra sessizliğini bozdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı

Kamera görüntülerini izleyen çiftlik sahibi gördüklerine inanamadı
Fotoğrafına shop yapan Wanda Nara'dan büyük hata

Shop yapmak isterken rezil oldu
İşte Durdona Khakımova'nın cesedinin valizde dolaştırıldığı anlar

Kan donduran görüntüler! Cesedi valizde sokak sokak gezdirmiş
Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi

Putin'den sürpriz karar! Görüntüler Türkiye'nin yanı başında çekildi
Kar fırtınası şiddetini artırıyor! New York Belediye Başkanı Zohran Memdani'dan sokağa çıkmayın uyarısı

8,5 milyonluk kentte hayat durdu! Başkandan "evde kalın" talimatı
Maçtan sonra ortaya çıktı! Sadettin Saran'ın gergin anları

Maçtan sonra ortaya çıktı! Saran'ın gergin anları