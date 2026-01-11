Antalya'da çatı uçtu, aracın üzerine tabela devrildi, elektrik telleri koptu

Antalya'da saatteki hızı 50 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, araç üzerine tabela devrildi, elektrik telleri koptu. Şiddetli rüzgarla oluşan dev dalgalar yaklaşık 30 metrelik falezleri döverken, insanlar zaman zaman yürümekte dahi zorluk çekti.

Antalya'da Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün uyarısının ardından sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Sabah erken saatlerde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düşerken, yer yer sıfıra kadar düştü. Hava sıcaklığının 18 derece civarında ölçüldüğü kentte, saatte ortalama 35 kilometre hızla esen rüzgarın hızı zaman zaman 50 kilometreyi buldu. Kuvvetli rüzgar özellikle denizde ve sahil kesimlerinde etkili olurken vatandaşlar yolda yürümekte zorlandı.

Fotoğraf çekilmek isterken dalganın kurbanı oldu

Şiddetli rüzgar nedeniyle denizde oluşan kuvvetli dalgalar yaklaşık 30 metrelik falezleri dövdü. Dalgaların falezlerle buluşması sırasında zaman daman dalgalar 20 metre yüksekliğe ulaşırken görsel şölen oluşturdu. Yat Limanı'nda bulunan mendirekte fotoğraf çekilmek isteyen bir vatandaş vuran dalga nedeniyle ıslandı. Konyaaltı Sahili'nde ise fırtınaya aldırış etmeyen bazı vatandaşlar ve turistler sahilde fotoğraf çekilerek dalgaların sahile vurmasını izledi. Vatandaşlar sert dalgalar nedeniyle kimi ıslanma tehlikesi geçirdi.

Aracın üzerine tabela devrildi

Saatteki hızı 50 kilometreyi bulan rüzgar nedeniyle kentin bazı noktalarında olumsuzluklara neden oldu. Gazi Bulvarı'nda bir iş yerinin çatısı şiddetli rüzgara dayanamayarak yola uçtu. Uçan çatı nedeniyle elektrik telleri koparken, ekipler arızanın giderilmesi için bölgede onarım çalışması yaptı. Termessos Bulvarı üzerinde ise bir işyerine ait reklam tabelası park halindeki 34 VGK 35 plakalı aracın üzerine devrildi. Devrilen tabela araçta maddi hasar oluşurken tabela itfaiye ve polis ekipleri tarafından kaldırılarak otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı. - ANTALYA