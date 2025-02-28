Öcalan, PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı

PKK'nın yıllardır peşinden koştuğu hayali tarihin çöp sepetine attı
İmralı'da çekilen toplu fotoğrafta dikkat çeken detay! Herkesin aklında aynı soru var

Fotoğraftaki bir detay dikkat çekti! Herkesin aklında aynı soru var
Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş

410 şubeli döner zincirinin patronu yıllar önce bakın ne iş yapıyormuş

Antalya'da Siber Suçlarla Mücadele: 16 Gözaltı, 8 Tutuklama

Antalya'da Siber Suçlarla Mücadele: 16 Gözaltı, 8 Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Emniyet Müdürlüğü siber suçlarla mücadele ekipleri, son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda 16 kişiyi yakaladı. Nitelikli dolandırıcılık, bahis suçları ve çevrimiçi çocuk müstehcenliği suçları gerekçesiyle 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 4 okulda siber suçlar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir hafta içerisinde yapılan çalışmalar sonucu 16 kişi yakalanırken, 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya genelinde son 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalar sonucu nitelikli dolandırıcılık suçu kapsamında 5 kişi, futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet etmek suçundan 4 kişi yakalanırken, "Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği" suçu kapsamında 3 şahsa işlem yapıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

4 okulda bilgilendirme yapıldı

Aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda ise nitelikli dolandırıcılık suçundan ve bilişim yolu ile hırsızlık suçundan aranan 4 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi. Ayrıca, sanal devriye faaliyetleri kapsamında 49 sosyal medya hesabı hakkında işlem yapıldı. SİBERAY faaliyetleri kapsamında 4 okulda toplam 416 idareci, öğretmen ve öğrenciye "Güvenli-Bilinçli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı, Siber Suç, Siber Zorbalık ile Teknoloji Bağımlılığı ve Sosyal Mühendislik" konularında bilgilendirme yapıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Bahçeli ile Erbakan arasında telefon krizi! MHP'den resmi açıklama var
img

Çin açık açık tehdit etti: Er ya da geç sizi almaya geleceğiz
img

Çağrı sonrası süreç nasıl ilerleyecek? İşte planlanan yol haritası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP'de sürpriz aşk! Belediye başkanları evlenme kararı aldı

Belediye başkanları evlenme kararı aldı
Nursel Ergin yaşadıklarını anlattı: İyi ki kanser olmuşum dedim

"İyi ki kanser olmuşum"
Evine bıraktığı kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan polise 10 yıl hapis

Büşra'ya tecavüz etmeye kalkışan polisin cezası belli oldu
Havale işlemi yapan vatandaşa 'kira vergisi' şoku

Havale işlemi yapan vatandaşa "kira vergisi" şoku
Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı

Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarının son mesajı yayınlandı
'Bahçeli vefat etti' diyen Gelecek Partili başkan partisi tarafından görevden alındı

"Bahçeli öldü" diyen başkan partisi tarafından görevden alındı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.