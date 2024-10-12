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Antalya'da Seyir Halindeki Otomobil Yaya ile Çarpıştı

Antalya'da Seyir Halindeki Otomobil Yaya ile Çarpıştı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, yolun kenarında yürüyen bir yayaya çarparak yaralanmasına neden oldu. Olay, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Antalya'da seyir halindeki otomobilin, aynı istikamette gitmekte olan yayaya çarpması sonucu meydana gelen kazada yaya yaralandı.

Kaza; Manavgat ilçesi Çağlayan Mahallesi 7517 Sokak'ta, Zeynel Şenol Köprüsü istikametine seyir halindeki Yağmur Tolu'nun kullandığı 10 BZ 320 plakalı otomobilin, 7510 Sokak kesişimine yaklaştığı sırada yolun kenarında yürümekte olan Zeki Duman'a çarpması sonucunda meydana geldi.

Güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilen kazada, otomobilin aynasının çarpmasıyla yola savrulan ve yaralanan Zeki Duman, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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