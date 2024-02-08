Antalya'da scooter ile otomobil çarpışması: 1 kişi yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otomobil, scooter ile çarpışarak 1 kişinin yaralanmasına neden oldu. Otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşını olay yerinde indirip kaçtı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde scootera çarparak 1 kişinin yaralanmasına neden olan otomobil sürücüsü, yanındaki arkadaşını olay yerinde indirip kayıplara karıştı.
Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Orhan Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; Güllük Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Orhan Süzer'in kullandığı scootera sürücüsü tespit edilemeyen 07 BAN 159 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan scooter sürücüsü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü kayıplara karıştı
Kazanın ardından olay yerinde hafif duraklayan ve yanındaki arkadaşını olay yerinde indiren kimliği belirsiz otomobil sürücüsü, trafik ve sağlık ekipleri gelmeden olay yerinden hızla uzaklaşarak izini kaybettirdi. - ANTALYA