Antalya’da şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü yaralandı

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Antalya'da şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Buçakşeyhler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet E.Ş.'nin kullandığı 07 AHG 870 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Yan yatan araçtaki sürücü yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı