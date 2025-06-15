Antalya'da Saman Yüklü Tır Yangını: Şoför Soğukkanlılığıyla Facianın Eşiğinden Döndü

Antalya'da Saman yüklü tır alev alev yandı

Şoförün soğukkanlılığı faciayı önledi, yangın mahalle dışında kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saman yüklü bir tır mahalle içinde alev aldı. Tır şoförünün soğukkanlılığı olası bir faciayı önlerken, yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, Korkuteli ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait saman balyası yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle mahalle içinde yanmaya başladı. Dorseden yükselen dumanları fark eden tır şoförü, aracı hemen mahalle dışına çıkararak çevredeki ev ve alanlara sıçrama riskini önledi.

Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorsesindeki saman balyalarını tamamen sardı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayıldı ve araç kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.