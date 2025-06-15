Antalya'da Saman Yüklü Tır Yangını: Şoför Soğukkanlılığıyla Facianın Eşiğinden Döndü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saman yüklü bir tır, mahalle içinde yanmaya başladı. Şoför, yangının büyümesini önleyerek mahalle dışına çekti. Yangında can kaybı yaşanmadı.

Antalya'da Saman yüklü tır alev alev yandı

Şoförün soğukkanlılığı faciayı önledi, yangın mahalle dışında kontrol altına alındı

ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde saman yüklü bir tır mahalle içinde alev aldı. Tır şoförünün soğukkanlılığı olası bir faciayı önlerken, yangında can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu.

Olay, Korkuteli ilçesine bağlı Küçükköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şirkete ait saman balyası yüklü tır, henüz bilinmeyen bir nedenle mahalle içinde yanmaya başladı. Dorseden yükselen dumanları fark eden tır şoförü, aracı hemen mahalle dışına çıkararak çevredeki ev ve alanlara sıçrama riskini önledi.

Kısa sürede büyüyen alevler, tırın dorsesindeki saman balyalarını tamamen sardı. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla yayıldı ve araç kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına alarak uzun süre soğutma çalışması yaptı.

Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmaması teselli kaynağı olurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ADEM DURMAZ - 3.Sayfa
İsrail Başbakanı Netanyahu: Savaşın sonunda İran'da rejim değişebilir

Netanyahu İran'la ilgili niyetini açıkladı: Savaş bitince değişebilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la İsrail-İran savaşını görüştü

Trump'la ikinci görüşme! Erdoğan'ın hem uyarısı hem de teklifi var
İsrail'e ait yolcu uçakları GKRY'ye konuşlandırıldı

İsrail, yolcu uçaklarını o ülkeye konuşlandırdı
Jose Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel

Mourinho'dan eski yıldızına telefon: Fenerbahçe'ye gel tarih yazalım
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor

İran temizliğe başladı! MOSSAD ajanları bir bir yakalanıyor
İran'dan okkalı misilleme! İsrail'de 'Sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı

İran'dan okkalı misilleme! Halka "Sığınaklara gidin" çağrısı yapıldı
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu

Kırkpınar'a katılacak 40 başpehlivan belli oldu
Zafer Algöz'den tatil bölgelerindeki fiyat artışlarına sert tepki

Fahiş fiyatlara karşı sabrı taşan Zafer Algöz'ün tatil isyanı
Leipzig, Ajax, Feyenoord ve Roma'dan sonra Romulo'ya dev bir talip daha

Sporting Gyökeres'in yerini Süper Lig'in yıldızıyla dolduruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.