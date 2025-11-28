Antalya'da Saman Yüklü Kamyonet Devrildi

Antalya'nın Serik ilçesinde saman yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu samanlar yola savruldu.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Serik ilçesi D400 kara yolu Burmahancı Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep K. (55) yönetimindeki 07 CSH 62 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek refüjdeki demir bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç yan yattı ve kasasındaki samanlar yola savruldu. Sürücü ile yolcu konumundaki eşi araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ve yanındaki eşinin olay yerine gelen başka bir araçla olay yerinden ayrıldığı ileri sürüldü. Trafik akışı bir süre tek şeritten sağlanırken, yolun temizlenmesiyle trafik normale döndü.

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA