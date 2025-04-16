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Antalya'da Sahipsiz Köpekten Korkan Çocuk Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı

Antalya'da Sahipsiz Köpekten Korkan Çocuk Motosikletin Çarpmasıyla Yaralandı
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Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz bir köpekten korkarak yola fırlayan 10 yaşındaki çocuk, motosikletin çarpması sonucu yaralandı. Olayda, motosiklet sürücüsü de yaralanırken, sağlık ekipleri hızlıca müdahale etti.

Antalya'nın Serik ilçesinde sahipsiz köpekten korkarak yola fırlayan 10 yaşındaki çocuğa motosiklet çarptı. Kazada çocuk ve motosiklet sürücüsü yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Serik'e bağlı Orta Mahalle Belek turizm yolu üzeri otogar karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahipsiz köpekten korkarak aniden yola fırlayan Yusuf E. Ç'ye (10), Harun D. idaresindeki motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan çocuk ve sürücü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun yola fırlaması, motosikletin çarpması ve ardından yere savrulmaları yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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