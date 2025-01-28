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Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca ve 5 Av Tüfeği Ele Geçirildi

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 5 Tabanca ve 5 Av Tüfeği Ele Geçirildi
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde jandarma, ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği, çok sayıda fişek ele geçirildi. 5 kişi hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde gerçekleştirilen ruhsatsız silah operasyonunda 5 tabanca ve 5 av tüfeği ele geçirilirken, 5 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı KOM Şube Müdürlüğü ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince ruhsatsız silah ve mühimmat taşıyan ve bulunduran şüphelilere yönelik, Antaya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 5 tabanca, 5 av tüfeği ile 126 tabanca fişeği, 55 av tüfeği fişeği ve 5 tabanca şarjörü ele geçirilirken yakalanan 5 şüpheli hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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