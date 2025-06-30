Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 21 Tabanca Ele Geçirildi

Antalya'da Ruhsatsız Silah Operasyonu: 21 Tabanca Ele Geçirildi
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Antalya Kepez'de yapılan operasyonda 21 ruhsatsız tabanca, 21 şarjör ve 14 fişek bulundu. Gözaltına alınan E.K. tutuklandı.

Antalya'da bir eve düzenlenen operasyonda 21 ruhsatsız tabanca, 21 şarjör ve 14 fişek bulundu. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, savcılık talimatıyla Kepez ilçesinde ruhsatsız silah ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirdi. E.K. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada 21 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet tabanca şarjörü ve 14 adet fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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