Antalya'da rastgele ateş edip kendini eve kilitleyen şüpheliye operasyon Özel harekat polislerini alarma geçiren şahıs 4 saat sonra kaçmaya çalışırken yakalandı Antalya'da silahla rastgele ateş eden şahıs, şikayet üzerine adrese gelen polislere de silahla karşılık verip kendini eve kilitledi.

Antalya'da rastgele ateş edip kendini eve kilitleyen şüpheliye operasyon

Özel harekat polislerini alarma geçiren şahıs 4 saat sonra kaçmaya çalışırken yakalandı

ANTALYA - Antalya'da silahla rastgele ateş eden şahıs, şikayet üzerine adrese gelen polislere de silahla karşılık verip kendini eve kilitledi. Özel hareket polislerinin de devreye girdiği olayda şahıs 4 saat sonra kaçmaya çalıştı ancak saklandığı seranın içerisinde yakalandı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Fatih Mahallesi, Koca Ahmet Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Mutafa Ş. sağa sola ateş ederek kendisini eve kilitledi. Silah sesleri üzerine vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şahıs kendisini almak isteyen polislere de silahla karşılık verince olay yerine özel harekat timleri çağrıldı. Olay yerine gelen tüm polisler çelik yelek giyerken evin bulunduğu alan ve çevresi de abluka altına alındı. Güvenlik sebebiyle kimsenin yaklaştırılmadığı bölgede şahıs 3 saatin sonunda kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı ancak başaramadı. Polis ekiplerinin şahsı yakalamak için havadan da drone ile aradığı Mustafa Ş.'nin bölgedeki bir seranın içerisinde olduğu tespit edildi. Mustafa Ş., yakalanarak etkisiz hale getirilip polis karakoluna götürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.