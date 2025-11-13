Haberler

Antalya'da Polis Memuru Ailesini Beylik Tabancasıyla Öldürdü

Antalya'da yıllık izindeki polis memuru M.G., eşi Fatma Gıyar ve iki kızını beylik tabancasıyla öldürdü. Olay sonrası cenazeler memleketleri Çankırı'ya götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Antalya'da yıllık izindeki polis memurunun eşi ve iki kızını beylik tabancasıyla öldürdüğü olayın ardından, anne ve çocukların cenazeleri yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketleri Çankırı'ya götürüldü.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Demirel Mahallesi 1964 Sokak üzerindeki iki katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen silahla yaralama ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Apartman girişinde, yıllık izinde olduğu öğrenilen ve Antalya Emniyet Müdürlüğü Varsak Polis Merkezi Amirliği'nde görev yapan polis memuru M.G. ekipler tarafından oturur halde bulundu. M.G.'nin elindeki beylik tabancası meslektaşları tarafından alınırken, daireye içerisine giren ekipler salonda M.G.'nin eşi Fatma Gıyar'ı (31), oturma odasında ise çiftin kızları Meral Ebrar Gıyar (10) ve Merve Gıyar'ı (4) hareketsiz halde buldu. 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve iki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeleri ailesi teslim aldı

İhbar üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Savcılık ve olay yeri ekiplerinin dairedeki incelemelerini tamamlamasının ardından anne ve çocukların cansız bedenleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bugün morga gelen aile yakınları, Fatma Gıyar ile çocuklarının cenazelerini teslim alarak defin işlemleri için memleketleri Çankırı'ya götürdü. Aile yakınlarının morg önündeki üzüntüsü dikkat çekti.

Depremden eşi ve çocuklarını kurtarmış

Öte yandan polis memuru M.G.'nin Diyarbakır'da görev yaptığı sürede depreme yakalandıkları ve ailesini kurtardıktan sonra Antalya'ya yakınlarının yanına gönderdiği ve bir süre sonra da Antalya'ya tayininin çıktığı öğrenildi. Çiftin bir süredir ailevi problemler yaşadıkları iddia edildi. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor. - ANTALYA

