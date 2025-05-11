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Antalya'da Polis Memurlarına Darp İddiası: 2 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı

Antalya'da Polis Memurlarına Darp İddiası: 2 Kişi Görevden Uzaklaştırıldı
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Antalya'da motosikletli polis timleri tarafından bir vatandaşa uygulanan darp görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı ve haklarında idari soruşturma başlatıldı.

Antalya'da görevli polis memurlarının bir vatandaşı darbettiği görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 2 personel görevden uzaklaştırılarak haklarında idari soruşturma başlatıldı.

Antalya'nın Kepez ilçesi Varsak Ayanoğlu Mahallesi'nde, Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görevli 2 polis memurunun bir kişiyi darbettiğine dair görüntülerin sosyal medyada yayılarak tepkilere neden olmasının ardından harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü, söz konusu 2 personelin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İlimizde, Motosikletli Polis Timleri Amirliği'nde görev yapan personelin, bir şahsa yönelik darp eyleminde bulunduklarına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine, Emniyet Müdürlüğümüz tarafından ilgili personel ivedilikle görevden uzaklaştırılmış olup haklarında idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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