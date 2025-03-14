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Antalya'da Polis Gençlere Bilgilendirme Yapıp Selfie Çekindi

Antalya'da Polis Gençlere Bilgilendirme Yapıp Selfie Çekindi
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Antalya'da gürültü ihbarına giden polis ekibi, motosikletli gençlerle yeni yürürlüğe girecek kanunlar hakkında bilgi vererek hatıra fotoğrafı çekildi.

Antalya'da gürültü ihbarına giden polis ekibi, motosikletli gençleri yeni çıkacak olan kanunlar hakkında bilgilendirdi. Gençlerin ısrarını kıramayan polis memuru gençlerle birlikte selfie de çekindi.

Dün gece Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan eski sanayi sitesinde motosikletli gençlerin gürültü yaptığı şeklinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Verilen adrese gelen Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polis ekibi, yaklaşık 20-25 motosikletli gencin tek tek "Genel Bilgi Toplama (GBT)" sorgularını yaptı. Polis ekibi, yeni yürürlüğe girecek olan kanunlar ve trafik cezalarındaki artışlar ile ilgili de gençleri bilgilendirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir sorunla karşılaşmayan polis ekibi bölgeden ayrılmak üzereyken gençler hatıra olarak görevli memurlarla fotoğraf çekinmek istediklerini söyledi. Gençleri kıramayan devriye ekibi, gençlerle birlikte selfie çekindi. O anları görüntüleyen bir vatandaş ise, polisin gençlerle fotoğraf çekinme anını sosyal medyada "Gençlere bilgilendirme yapıp selfie çeken koca yürekli polis abimiz" diyerek paylaştı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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