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Antalya'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz bir kişi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.