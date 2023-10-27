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Antalya'da park halindeki otomobilde ölü bulundu

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki bir otomobilde hareketsiz bir kişi bulundu. Olay yerine gelen ekipler, kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilde ölü bulundu.

Balbey Mahallesi'nde park halindeki otomobilde bir kişinin hareketsiz durduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin, hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Ö.P. (70) olduğu anlaşıldı.

Ö.P'nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / 3. Sayfa

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