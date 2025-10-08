Haberler

Antalya'da Otoparkta Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Kepez ilçesinde bir otoparkta silahlı saldırıya uğrayan Süleyman B., sağ bacağından yaralandı. Saldırgan motosikletle olay yerinden kaçarken, polis ekipleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Antalya'da otoparkta silahlı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Polis ekipleri motosikletle kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki bir otoparkta ilerleyen Süleyman B. isimli kişi, bir şahsın tabancayla açtığı ateş sonucu sağ bacağından yaralandı. Kurşunun hedefi olan Süleyman B. yere yığılırken, saldırgan 07 BBR 985 plakalı motosikletine binerek bölgeden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemleri alan polis ekipleri kaçan saldırganın Y.T. olduğunu belirleyip yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Fidan: İsrail ve Hamas bugün uzlaşmaya varırsa, ateşkes ilan edilecek

Fidan'dan heyecanlandıran Gazze çıkışı! Ateşkes için tarih verdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çeyrek altın saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı

Saatler içerisinde yatırımcısına 425 lira kazandırdı
Gözler Mısır'daki müzakerelerde! Hamas'ın Türk askeri teklifine İsrail karşı çıktı

Müzakerelere damga vuran diyalog: İsrail'in Türk askeri korkusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.