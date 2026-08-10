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Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manavgat'ta İki Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde D-400 kara yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Manavgat ilçesi Manavgat-Antalya D-400 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya istikametine seyir halindeki Ahmet A. K.'nın kullandığı 34 PG 3478 plakalı otomobil, Ilıca-Kumköy kavşağına geldiğinde sağ şeritte aynı istikamete giderken sol taraftaki kavşağa dönmek isteyen Hüseyin Ö.'nün kullandığı 16 AJB 790 plakalı otomobil ile çarpıştı.

2 kişi yaralandı

Kazada, 16 AJB 790 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Fatma Ö. ve 15 yaşındaki N. Ö. yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Diğer taraftan kaza yapan araçların yol ortasında kalması nedeniyle uzun süre trafik akışı tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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