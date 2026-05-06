Oto hırsızı onlarca güvenlik kamerası izlenerek yakalandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde yaşanan otomobilden hırsızlık olayı polis ekiplerini harekete geçirdi.

Kumluca ilçesine bağlı Narenciye Mahallesi Kasapçayırı üzerinde bir otomobilden yapılan hırsızlık ihbarı alan polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler, hırsızlık yapılan otomobil çevresindeki iş yerlerindeki güvenlik kameralarını inceledi. Onlarca kamera görüntüsü, görgü tanıkları ifadelerinden şüphelinin eşkali belirlendi. Yapılan tüm çalışmalar sonucunda şüphelinin Finike ilçesinde ikamet eden M.Y. (25) olduğu tespit edildi. M.Y. polis ekipleri tarafından çaldığı eşyalarla birlikte ikametinde yakalandı. Otomobilden çalınan eşyalar otomobil sahibi otomobil sahibi E.S.'ye teslim edildi. Emniyet tarafından gözaltına alınan hırsızlık şüphelisi M.Y. ile ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı