Antalya'da Otomobil Yağmur Suyu Kanalında Asılı Kaldı
Antalya'nın Kepez ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücünün aracı yol ortasındaki refüje çarparak yağmur suyu tahliye kanalında asılı kaldı. Sürücü hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağmur suyu tahliye kanalında asılı kaldı. Sürücüsü ise kazayı hafif yaralı atlattı.
Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi ile 3535 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 YB 260 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, yol ortasındaki refüje çarptıktan sonra yağmur suyu tahliye kanalında asılı kaldı.
Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı
Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, araç içerisinde bulunan ve isminin Halil A. olduğu öğrenilen sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Halil A., kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA