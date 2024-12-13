Antalya'da Otomobil Yağmur Suyu Kanalında Asılı Kaldı

Antalya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, yağmur suyu tahliye kanalında asılı kaldı. Sürücüsü ise kazayı hafif yaralı atlattı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Antalya'nın Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi ile 3535 Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 32 YB 260 plakalı Dacia marka otomobil sürücüsü, cadde üzerinde seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan araç, yol ortasındaki refüje çarptıktan sonra yağmur suyu tahliye kanalında asılı kaldı.

Kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede verilen adrese gelen ekipler, araç içerisinde bulunan ve isminin Halil A. olduğu öğrenilen sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Halil A., kontrol amaçlı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA