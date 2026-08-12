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Kökez'de Otomobil Kanalda: Sürücü Ağır Yaralı

Kökez'de Otomobil Kanalda: Sürücü Ağır Yaralı
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Antalya’nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.45 sıralarında Kökez Mahallesi Üründü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durali Y. idaresindeki 07 YD 558 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan sulama kanalına düştü. Yaklaşık 20 metre sürüklenen otomobil kanala sıkışırken, sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla otomobil içerisinde sıkışan sürücü bulunduğu yerden çıkarıldı. Durali Y., ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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