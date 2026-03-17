Alanya'da otomobil muz serasına devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Alanya'da seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili, yol kenarındaki muz serasına devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybederken, yolcu ağır yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeki otomobil muz serasına devrildi. Kazada otomobil sürücüsü hayatını kaybederken, otomobilde yolcu olan bir kişi ise yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Uğrak Mahallesi D-400 Karayolu üzeri İmamlı Kavşağı mevkiinde gerçekleşti. Mustafa Bahadırhan Gidemen (28) kullandığı 07 AYG 376 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettikten sonra yol kenarında bulunan muz serasına devrildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralılardan sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, yolcu A.B.G (27) ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Bahadırhan Gidemen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaralı A.B.G'in ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
