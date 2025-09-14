Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: Bir Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde caddeye kontrolsüz çıkan otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Aydınevler Mahallesi'nde Şerife Sıla A.'nın kullandığı 06 CCK 262 plakalı otomobil, Hasan Ali Yücel Caddesi'nde D-400 Karayolu istikametine gitmekte olan Muhammed Ali Ü.'nün kullandığı 07 BVY 976 plakalı motosiklete çarptı. Otomobil sürücüsünün trafik tabelasına dikkat etmeksizin caddeye kontrolsüz çıkması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA