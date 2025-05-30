Antalya'da Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Ölü

Otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan 66 yaşındaki motosiklet sürücüsü, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Görkem Ş. idaresindeki 07 BVZ 093 plakalı otomobil ile Ömer Ayvacı'nın kullandığı 07 ADF 510 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Ömer Ayvacı ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Ayvacı kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Ayvacı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.