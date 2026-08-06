Gazipaşa'da otomobil dereye uçtu: 1 yaralı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kontrolden çıkarak dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, D-400 kara yolu Karaahmetler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Anamur istikametine seyir halinde olan Emrah A. yönetimindeki 34 HGY 064 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı